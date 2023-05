EuroCup | Gran Canaria-Türk Telekom finali öncesi korkutan kaza: Başantrenör Erdem Can hastaneye kaldırıldı

EuroCup’ta Gran Canaria ile oynayacağı final mücadelesi için İspanya’da bulunan Türk Telekom, maç öncesi antrenmanını gerçekleştirmek için salona hareket ettiği esnada talihsiz bir olay meydana geldi.



Türk Telekom Genel Menajeri Önder Külçebaş, başantrenör Erdem Can’ın boynunu incittiğini ama maçta sahada olacağını söyledi.



Külçebaş, şoförün ani freni sonucu talihsiz bir kaza yaşandığını ancak olayda art niyet aradığını dile getirdi.

"BİLEREK FRENE BASTI"



İlk olarak otobüs şoförünün bilerek yolu uzattığını belirten Külçebaş şöyle devam etti:



"Bizi salona getiren otobüs şoförü, 10 dakikalık yolu 40 dakikada geçti., İdmana geç kalıyorduk. Şoför, yolculuk sırasında radyonun sesini açtı. Kısmasını birkaç defa rica ettik. Daha sonra hocamız Erdem Can, kalkıp sesi kısmak istediğinde bilerek frene bastı. Hocamız kafasını cama çarparak boynunu incitti. Erdem hoca boyunlukla idmanı yaptırdı. Buradan da acil bir şekilde sedyeyle hastaneye götürüldü. Şu an MR çekiliyor. Ciddi bir travması var. Avrupa Kupası ve Gran Canaria'yı suçlamak istemiyoruz ama bunun sorumlusu hesabını verecek. Şunu da söylemek istiyorum, inşallah koçumuz takımın başında maça çıkacak."



"SORUŞTURMA BAŞLATILMASI ŞART"



Eski basketbolcu Tufan Ersöz ise konuyla ilgili olarak olarak yaptığı paylaşımda Erdem Can'ın MR çektirmek için hastanede olduğunu belirterek şunları söyledi:



"Türk Telekom koçu Erdem Can şu an hastanede ve MR kontrolünde. Bir temsilcinin bile atanmadığı ve büyük rezalete yol açan bu skandal olay ile alakalı soruşturma başlatılması şart. Erdem Can’a büyük geçmiş olsun. Son durumunu maç saatine kadar göreceğiz."