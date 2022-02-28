EuroLeague, 4 Rus takımının maçlarını askıya aldı

EuroLeague, Rus takımları CSKA Moskova, UNICS Kazan ve Zenit St Petersburg'un Turkish Airlines EuroLeague'e; Lokomotiv Kuban Krasnodar’ın ise 7DAYS EuroCup'a katılımlarının askıya alındığını açıkladı.

Haberler - DHA 28.02.2022 - 19:59

EuroLeague, 4 Rus takımının maçlarını askıya aldı

EuroLeague, gerçekleştirilen toplantı sonrası ’nın Ukrayna’ya açtığı savaş nedeniyle 4 Rus kulübünün Avrupa organizasyonlarına katılımlarını askıya aldığını açıkladı.

Rus takımları CSKA Moskova, UNICS Kazan ve Zenit St Petersburg Turkish Airlines EuroLeague'e Lokomotiv Kuban Krasnodar’ın ise 7DAYS EuroCup'a katılımlarının askıya alan EuroLeague, sürecin olumlu seyretmemesi halinde lig sıralamalarının belli olması adına Rus takımlarının tüm sezon maçlarını iptal edeceğini duyurdu.

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