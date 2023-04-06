EuroLeague: Anadolu Efes'in play-off umudu Ataşehir'de son buldu

Pota altından etkili olan Anadolu Efes karşısında Calathes ile skor üreten ve son bölümde dış atışlardan üst üste basketler bulan Fenerbahçe Beko, ilk periyodu 23-17 önde tamamladı.



İkinci çeyrekte Fenerbahçe, oyuna kenardan dahil olan Guduric'in sayılarıyla 14. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 34-24. Micic'in art arda kaydettiği basketlerle toparlanan Anadolu Efes, 17. dakikada farkı 4 sayıya indirdi: 38-34. Kalan bölümde 3 sayı çizgisinin gerisinden kritik atışlar bulan sarı-lacivertli ekip, soyunma odasına 48-40 üstün gitti.



Anadolu Efes, üçüncü periyotta Larkin, Micic ve Clyburn üçlüsünün kazandırdığı basketlerle farkı 2 sayıya kadar indirdi. Ancak son bölümde toparlanan ve taraftarının da desteğini arkasına alarak farkı tekrar açan Fenerbahçe Beko, son çeyreğe 72-64 önde girdi.



Dördüncü çeyrek büyük bir heyecana sahne oldu. Anadolu Efes, 34. dakikada farkı 4 sayıya kadar indirdi: 81-77. Ancak lacivert-beyazlı takımın maça ortak olmasına izin vermeyen Fenerbahçe, Pierre ve Dorsey'in dış atışlardan kaydettiği kritik basketlerle 38. dakikada 14 sayılık fark yakaladı: 97-83. Sarı-lacivertli takım, karşılaşmadan 103-86 galip ayrıldı.



MAÇ SONUNDA GERGİNLİK



Karşılaşmanın bitimine 36 saniye kala Fenerbahçe Beko Başantrenörü Dimitris Itoudis, topun Anadolu Efesli oyunculardan dışarı çıktığı gerekçesiyle hakemlere pozisyonu ekrandan izleme isteğinde bulundu.



Skor 101-86 Fenerbahçe lehine olduğu anda yaşanan bu itiraza tepki gösteren Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, maçın bitimini beklemeden soyunma odasına gitti.



Fenerbahçeli oyuncular, açılan farka rağmen son topu kullanmaya hareketlenince, Anadolu Efes'in ABD'li oyuncusu Will Clyburn, üzerine yürüdüğü Fenerbahçe Beko Yardımcı Antrenörü Stefanos Dedas'ı itti.

Bitime 1.1 saniye kala yaşananlar üzerine iki takım oyuncuları arasında tartışma çıktı. Hakemler Fenerbahçe kenar yönetimi ile Clyburn'e teknik faul çaldı.

Öte yandan sarı-lacivertli taraftarlar, maç boyunca Ergin Ataman'ın aleyhinde tezahüratta bulundu.



Fenerbahçe Beko: 103 - Anadolu Efes: 86



Salon: Ülker Spor ve Etkinlik



Hakemler: Juan Carlos Garcia (İspanya), Damir Javor (Slovenya), Tomislav Hordov (Hırvatistan)



Fenerbahçe Beko: Calathes 14, Dorsey 17, Pierre 17, Hayes-Davis 26, Motley 11, Şehmus Hazer, Tarık Biberovic, Jekiri 8, Guduric 10



Anadolu Efes: Micic 16, Beaubois 8, Bryant 7, Clyburn 21, Zizic 10, Larkin 13, Singleton, Pleiss 3, M'Baye 8



1. Periyot: 23-17



Devre: 48-40



3. Periyot: 72-64