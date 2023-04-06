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EuroLeague: Anadolu Efes'in play-off umudu Ataşehir'de son buldu

EuroLeague'in 33. haftasında Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes Ataşehir'de karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Fenerbahçe Beko 17 sayı farkla 103-86 kazandı. Organizasyonda son iki sezonun şampiyonu Anadolu Efes, play-off şansını kaybetti.

EuroLeague: Anadolu Efes'in play-off umudu Ataşehir'de son buldu

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 33. haftasında oynanan derbide Fenerbahçe Beko, sahasında 'i 103-86 mağlup etti.

Bu sonuçla Fenerbahçe, organizasyonda 19. galibiyetini alarak play-off'a kalma yolunda çok büyük bir adım attı. Turnuvada 17. yenilgisini yaşayan son 2 sezonun şampiyonu Anadolu Efes'in ise normal sezonu ilk 8'de tamamlama ve play-off oynama şansı kalmadı.

EuroLeague: Anadolu Efes'in play-off umudu Ataşehir'de son buldu - 1

Pota altından etkili olan Anadolu Efes karşısında Calathes ile skor üreten ve son bölümde dış atışlardan üst üste basketler bulan Fenerbahçe Beko, ilk periyodu 23-17 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte Fenerbahçe, oyuna kenardan dahil olan Guduric'in sayılarıyla 14. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 34-24. Micic'in art arda kaydettiği basketlerle toparlanan Anadolu Efes, 17. dakikada farkı 4 sayıya indirdi: 38-34. Kalan bölümde 3 sayı çizgisinin gerisinden kritik atışlar bulan sarı-lacivertli ekip, soyunma odasına 48-40 üstün gitti.

Anadolu Efes, üçüncü periyotta Larkin, Micic ve Clyburn üçlüsünün kazandırdığı basketlerle farkı 2 sayıya kadar indirdi. Ancak son bölümde toparlanan ve taraftarının da desteğini arkasına alarak farkı tekrar açan Fenerbahçe Beko, son çeyreğe 72-64 önde girdi.

Dördüncü çeyrek büyük bir heyecana sahne oldu. Anadolu Efes, 34. dakikada farkı 4 sayıya kadar indirdi: 81-77. Ancak lacivert-beyazlı takımın maça ortak olmasına izin vermeyen Fenerbahçe, Pierre ve Dorsey'in dış atışlardan kaydettiği kritik basketlerle 38. dakikada 14 sayılık fark yakaladı: 97-83. Sarı-lacivertli takım, karşılaşmadan 103-86 galip ayrıldı.

MAÇ SONUNDA GERGİNLİK

Karşılaşmanın bitimine 36 saniye kala Fenerbahçe Beko Başantrenörü Dimitris Itoudis, topun Anadolu Efesli oyunculardan dışarı çıktığı gerekçesiyle hakemlere pozisyonu ekrandan izleme isteğinde bulundu.

Skor 101-86 Fenerbahçe lehine olduğu anda yaşanan bu itiraza tepki gösteren Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, maçın bitimini beklemeden soyunma odasına gitti.

EuroLeague: Anadolu Efes'in play-off umudu Ataşehir'de son buldu - 2

Fenerbahçeli oyuncular, açılan farka rağmen son topu kullanmaya hareketlenince, Anadolu Efes'in ABD'li oyuncusu Will Clyburn, üzerine yürüdüğü Fenerbahçe Beko Yardımcı Antrenörü Stefanos Dedas'ı itti.

EuroLeague: Anadolu Efes'in play-off umudu Ataşehir'de son buldu - 3

Bitime 1.1 saniye kala yaşananlar üzerine iki takım oyuncuları arasında tartışma çıktı. Hakemler Fenerbahçe kenar yönetimi ile Clyburn'e teknik faul çaldı.

EuroLeague: Anadolu Efes'in play-off umudu Ataşehir'de son buldu - 4

Öte yandan sarı-lacivertli taraftarlar, maç boyunca Ergin Ataman'ın aleyhinde tezahüratta bulundu.

Fenerbahçe Beko: 103 - Anadolu Efes: 86

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Juan Carlos Garcia (İspanya), Damir Javor (Slovenya), Tomislav Hordov (Hırvatistan)

Fenerbahçe Beko: Calathes 14, Dorsey 17, Pierre 17, Hayes-Davis 26, Motley 11, Şehmus Hazer, Tarık Biberovic, Jekiri 8, Guduric 10

Anadolu Efes: Micic 16, Beaubois 8, Bryant 7, Clyburn 21, Zizic 10, Larkin 13, Singleton, Pleiss 3, M'Baye 8

1. Periyot: 23-17

Devre: 48-40

3. Periyot: 72-64

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