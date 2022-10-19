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EuroLeague: Fenerbahçe Beko 4'te 4 peşinde

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında yarın İspanya'nın Valencia Basket ekibini konuk edecek.

EuroLeague: Fenerbahçe Beko 4'te 4 peşinde
Sezona iyi başlayan Fenerbahçe Beko, Bayern Münih ve Maccabi Tel Aviv'in ardından ASVEL'i de yenerek 3'te 3 yaptı.

EuroLeague'in 3. haftasında ASVEL'i 21 sayı farkla yenen sarı-lacivertliler 4'te 4 peşinde.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak.

Lige oldukça etkileyici bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, zorlu karşılaşma öncesinde çıktığı 3 müsabakayı da kazanmayı bildi.

Fenerbahçe Beko, ligdeki ilk maçında Bayern Münih'i deplasmanda 74-62, ikinci maçında Maccabi Playtika'yı sahasında 86-71 yendi.

Sarı-lacivertliler, 3. maçında ise dün sahasında Fransız temsilcisi ASVEL'i 84-63 mağlup etti.

EuroLeague: Fenerbahçe Beko 4'te 4 peşinde - 1 Valencia Basket ise ligdeki ilk galibiyetini dün deplasmanda Anadolu Efes karşısında 92-91'lik skorla aldı.

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