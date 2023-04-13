EuroLeague: Fenerbahçe Beko, play-off biletini aldı

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 34. haftasında Sırbistan takımı Kızılyıldız ile karşı karşıya geldi.
Başkent Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmadan ev sahibi takım 91-89 galip ayrıldı.
Gecenin diğer maçında Baskonia'nın deplasmanda Olympiakos'a 86-78 yenilmesiyle sarı-lacivertli takım play off biletini aldı.
Salon: Aleksandar Nikolic
Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Carmelo Paternico (İtalya), Jordi Aliaga (İspanya)
Kızılyıldız: Vildoza 17, Lazarevic 2, Campazzo 24, Martin 6, Petrusev 5, Holland, Mitrovic 12, Dobric 22, Ilic, Nedovic, Markovic 3
Fenerbahçe Beko: Calathes 11, Pierre 7, Hayes-Davis 19, Motley 27, Dorsey 12, Jekiri 2, Guduric 11, Biberovic
1. Periyot: 15-21
Devre: 41-39
3. Periyot: 57-57
Normal süre: 79-79