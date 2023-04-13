NTV.COM.TR’ye geri dön

EuroLeague: Fenerbahçe Beko, play-off biletini aldı

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 34. haftasında Sırbistan'ın Kızılyıldız takımına deplasmanda 91-89 mağlup oldu. Sarı-lacivertli ekip, Olympiakos'un Baskonia'yı yenmesiyle adını play-off'a yazdırdı.

EuroLeague: Fenerbahçe Beko, play-off biletini aldı

Fenerbahçe Beko, THY 'in 34. haftasında Sırbistan takımı Kızılyıldız ile karşı karşıya geldi. 

Başkent Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmadan ev sahibi takım 91-89 galip ayrıldı.

Gecenin diğer maçında Baskonia'nın deplasmanda Olympiakos'a 86-78 yenilmesiyle sarı-lacivertli takım play off biletini aldı.

Salon: Aleksandar Nikolic

Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Carmelo Paternico (İtalya), Jordi Aliaga (İspanya)

Kızılyıldız: Vildoza 17, Lazarevic 2, Campazzo 24, Martin 6, Petrusev 5, Holland, Mitrovic 12, Dobric 22, Ilic, Nedovic, Markovic 3

Fenerbahçe Beko: Calathes 11, Pierre 7, Hayes-Davis 19, Motley 27, Dorsey 12, Jekiri 2, Guduric 11, Biberovic

1. Periyot: 15-21

Devre: 41-39

3. Periyot: 57-57

Normal süre: 79-79

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...