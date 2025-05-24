EuroLeague finali öncesi Fenerbahçeliler bu görüntüyü konuşuyor: Tarık Biberovic ve tespih

THY EuroLeague Final Four'unda şampiyonluk maçında 25 Mayıs Pazar günü Monaco'yla karşılaşacak Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Sarunas Jasikevicius, sabırsızlıkla final maçını beklediğini söyledi.



Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Etihad Arena'da gerçekleşen basın toplantısında Fenerbahçe Beko Başantrenörü Jasikevicius, sarı-lacivertli oyuncu Tarık Biberovic, Monaco Başantreörü Vassilis Spanoulis ve Fransa temsilcisinin basketbolcusu Alpha Diallo yer aldı.



"SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ"

Sarı-lacivertlilerin başantrenörü Jasikevicius, zor bir maç oynayacaklarını vurgulayarak, "Bu maçı oynayacak olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Sabırsızlıkla şampiyonluk maçını bekliyoruz. Kazanmak istiyorsanız komple iyi olmanız gerekir. Finalde oyunun her alanında iyi olmalısınız. Pek çok şey savunma kaynaklı olacaktır. Tabii ki hücumda verdiğimiz kararlar da çok belirleyici. Eğer hücumda akıllıca oynarsanız bu savunmamıza da yardımcı olur. Belki en iyi maçınızı oynayamazsınız ama komple doğru oynamalısınız." ifadelerini kullandı.

"ERRICK KONUSUNDA ÇOK ŞANSLIYDIK"



Sezon ortası takıma katılan 37 yaşındaki Errick McCollum için övgü dolu sözlerle bahseden Jasikevicius, "Wilbekin sakatlanınca sezonun o bölümünde oyun kurucu baktık. Çok şanslıydık Errick konusunda. Müthiş bir katkı oldu. Kariyeri boyunca zor anlarda ön plana çıktı. Dün de bunun çok güzel örneğini izledik." dedi.

"İNANILMAZ BİR DURUM"



Panathinaikos formasıyla 2009'da Vassilis Spanoulis ile şampiyonluk yaşadığının hatırlatılması üzerine Litvanyalı başantrenör, "Profesyonel oyuncu olduğumda çok hayal kurdum. NBA'e gitmek, şampiyon olmak gibi. Ama EuroLeague finalinde Vassilis ile başantrenör olarak yan yana olacağımı hiç düşünmemiştim, hayal de etmemiştim. Bu inanılmaz bir durum." diye konuştu.

BIBEROVIC: "EN İYİ OLAN KAZANSIN"



Fenerbahçe Beko'nun milli basketbolcusu Tarık Biberovic ise "Her iki takım da burada olmayı hak etti. En iyi olan kazansın kupayı. Kariyerimin en iyi basketbolunu oynadığım bir sezon geçiriyorum. Bunun için mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Biberovic'in basın toplantısı esnasında tespih çekmesi dikkatlerden kaçmadı.

Birçok Fenerbahçeli taraftar, EuroLeague'in resmi hesabından yayınlanan görüntüleri paylaştı.

