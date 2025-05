EuroLeague finali öncesi Fenerbahçeliler bu görüntüyü konuşuyor: Tarık Biberovic ve tespih

BIBEROVIC: "EN İYİ OLAN KAZANSIN" Fenerbahçe Beko'nun milli basketbolcusu Tarık Biberovic ise "Her iki takım da burada olmayı hak etti. En iyi olan kazansın kupayı. Kariyerimin en iyi basketbolunu oynadığım bir sezon geçiriyorum. Bunun için mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

Sarı-lacivertlilerin başantrenörü Jasikevicius, zor bir maç oynayacaklarını vurgulayarak, "Bu maçı oynayacak olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Sabırsızlıkla şampiyonluk maçını bekliyoruz. Kazanmak istiyorsanız komple iyi olmanız gerekir. Finalde oyunun her alanında iyi olmalısınız. Pek çok şey savunma kaynaklı olacaktır. Tabii ki hücumda verdiğimiz kararlar da çok belirleyici. Eğer hücumda akıllıca oynarsanız bu savunmamıza da yardımcı olur. Belki en iyi maçınızı oynayamazsınız ama komple doğru oynamalısınız." ifadelerini kullandı.

SPANOULIS: "BURADA OLMAK HARİKA BİR DUYGU"



Başantrenörlük kariyerinin ilk Final Four'unu oynayan Monaco Başantrenörü Vassilis Spanoulis, harika duygular hissettiğin dile getirdi.



İki takımın da hak ederek finale geldiğini belirten Yunan başantrenör, "Burada olmak harika bir duygu. İki harika yarı final maçı izledik dün ve basketbolseverler keyif aldı. En önemlisi de bu. Artık tek bir maç var. Umarım en iyi olan takım maçı kazanır. Antrenör olarak oyunu hissetmeye çalışırsınız. Bireysel olarak ilerlemekten çok oyun planı olarak ilerlemeye çalışırım. Bazen bir hissiyatınız olur ve karşı tarafın hiç beklemediği bir isim sahaya sürersiniz. Bizim işimiz karar almak, bazen yanlış bazen doğru kararlar veririz." şeklinde konuştu.



Jasikevicius ile çok iyi bir arkadaşlıklarının olduğunu aktaran Spanoulis, "İkimizde basketbola aşığız. Kazanmayı seven insanlarız ama birlikte finalde antrenör olarak rakip olacağımızı hiç düşünmemiştim." dedi.



Zeljko Obradovic'le çalışmanın büyük bir ayrıcalık olduğunu söyleyen Spanoulis, her başantrenörden farklı şeyler öğrendiğini kaydetti.



Monaco'nun ABD'li oyuncusu Diallo ise şampiyonluk için mücadele edeceklerinin altını çizerek, "Spanoulis'in gelişi bizim için dönüm noktası oldu. Bizim felsefemizi değiştirdi. Bununla birlikte herkesin sahada işi kolaylaştı. Onlar soyunma odalarını yaşamış insanlar. Bazen bizim aklımıza gelmeyen şeyleri söylüyorlar. Her şeyi nasıl yönetmemiz gerektiğini zamanında deneyimlemişler." ifadelerini kullandı.