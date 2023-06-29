Euroleague formatında değişiklik yapıldı.
Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli basketbol organizasyonu EuroLeague'de gelecek sezondan itibaren play-in oynanacağı açıklandı.
İlk olarak NBA'de uygulanmaya başlanan play-in ile ilk 8 dışında kalan takımlara da play-off oynama fırsatı tanınıyor.
🚨𝗣𝗹𝗮𝘆-𝗜𝗻 𝗖𝗼𝗻𝗳𝗶𝗿𝗺𝗲𝗱🚨— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) June 29, 2023
Here is everything you need to know about the new Play-In format for the 2023-24 Season ⤵️ pic.twitter.com/U1vJq1FjJC
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