Euroleague formatında değişiklik yapıldı.



Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli basketbol organizasyonu EuroLeague'de gelecek sezondan itibaren play-in oynanacağı açıklandı.

İlk olarak NBA'de uygulanmaya başlanan play-in ile ilk 8 dışında kalan takımlara da play-off oynama fırsatı tanınıyor.