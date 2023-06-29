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Euroleague formatında değişiklik

EuroLeague'de 2023-2024 sezonunda NBA'de olduğu gibi play-in formatı uygulanacak.

Euroleague formatında değişiklik

formatında değişiklik yapıldı. 

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli basketbol organizasyonu EuroLeague'de gelecek sezondan itibaren play-in oynanacağı açıklandı.

İlk olarak NBA'de uygulanmaya başlanan play-in ile ilk 8 dışında kalan takımlara da play-off oynama fırsatı tanınıyor.

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