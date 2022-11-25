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EuroLeague: Milano'da kazanan Fenerbahçe Beko 10'da 9 yaptı

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında EA7 Emporio Armani Milan'ı deplasmanda 82-72 mağlup etti. Sarı-lacivertliler bu sonuçla ligdeki 9. galibiyetini elde etti.

EuroLeague: Milano'da kazanan Fenerbahçe Beko 10'da 9 yaptı

EuroLeague'in 10. haftasında Milano ile Fenerbahçe Beko takımları İtalya'nın Milano kentindeki Mediolanum Forum'da karşılaştı.

Fenerbahçe Beko ilk yarısını 32-37 yenik kapattığı mücadeleyi 10 sayı farkla 82-72 kazandı.

Sarı-lacivertliler bu sonuçla ligdeki 9. galibiyetini elde etti ve liderliğini sürdürdü. 

Salon: Mediolanum Forum

Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Gytis Vilius (Litvanya), Uros Nikolic (Sırbistan)

EA7 Emporio Armani Milan: Cabarrot 15, Pangos 3, Melli 7, Hall 16, Voigtmann 4, Thomas 2, Mitrou-Long 18, Ricci, Alviti 3, Hines 4

Fenerbahçe Beko: Calathes 9, Wilbekin 8, Hayes-Davis 22, Booker 8, Motley 9, Metecan Birsen 3, Şehmus Hazer 4, Edwards 1, Melih Mahmutoğlu, Jekiri 7, Guduric 11,

1. Periyot: 21-15

Devre: 37-32

3. Periyot: 48-58

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