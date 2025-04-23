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EuroLeague play-off etabında ikinci maçlar oynanacak

THY EuroLeague'de play-off etabı devam ediyor. 24 Nisan Perşembe ve 25 Nisan Cuma günü oynanacak maçların programı haberimizde.

EuroLeague play-off etabında ikinci maçlar oynanacak

THY EuroLeague'de play-off mücadelesi 24 Nisan Perşembe ve 25 Nisan Cuma günü oynanacak ikinci maçlarla sürecek.

Play-off serisinde dün oynanan Fenerbahçe Beko-Paris Basketbol ve Panathinaikos AKTOR-Anadolu Efes eşleşmelerinde ev sahibi takımlar kazanarak seride 1-0 öne geçmeyi başardı.

Seride üç galibiyete ulaşan ekipler adını dörtlü finale yazdıracak.

THY EuroLeague play-off etabı ikinci maçlarının programı şu şekilde:

- 24 Nisan Perşembe:

20.45 Fenerbahçe Beko-Paris Basketbol (Ülker Spor ve Etkinlik)

21.30 Panathinaikos AKTOR-Anadolu Efes (OAKA)

- 25 Nisan Cuma:

20.00 Monaco-Barcelona (Salle Gaston Medecin)

21.30 Olympiakos-Real Madrid (Barış ve Kardeşlik)

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