EuroLeague'de 12. haftanın MVP'si Maledon
22.11.2025 15:33
AFP
AA
Basketbol Avrupa Ligi'nde 12. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) Real Madrid'in Fransız oyun kurucusu Theo Maledon oldu.
Organizasyonun açıklamasına göre, Real Madrid'in Hırvat ekibi Zalgiris Kaunas'ı 100-99 yendiği maçta 25 sayı ve 5 asistlik performans sergileyen 24 yaşındaki oyuncu, haftanın MVP'si seçildi.
Maledon, bu sezon Avrupa Ligi'nde 13.4 sayı, 2.1 ribaunt ve 3.6 asist ortalaması yakaladı.