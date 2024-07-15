EuroLeague'de 2024-2025 sezonu fikstürü açıklandı

Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu THY EuroLeague'de 2024-2025 sezonunun fikstürü açıklandı.

Türk temsilcilerinden Fenerbahçe Beko ile A. Efes'in mücadele edeceği organizasyonda normal sezon, 3 Ekim'de başlayıp, 11 Nisan 2025'te sona erecek. Normal sezonu ilk 6 sırada tamamlayan ekipler, doğrudan play-off'larda mücadele edecek. Play-off'larda yer alacak son iki takım ise 7, 8, 9 ve 10. sıradaki ekipler arasındaki play-in turnuvasının sonucuyla belirlenecek. Play-in turu, tek maç üzerinden 15-18 Nisan 2025 tarihlerinde yapılacak. Play-off aşaması ise 22 Nisan'da başlayacak. Turnuvada Final Four aşaması ise 25 Mayıs 2025'te sona erecek.

