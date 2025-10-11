Euroleague'de 3. haftanın MVP'si Vezenkov

Euroleague'de 3. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) Yunan ekibi Olympiakos'ta forma giyen Sasha Vezenkov oldu.

Euroleague'de 3. haftanın sona ermesinin ardından haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu. Euroleague'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Olympiakos'un evinde Dubai Basketbol'u 86-67'lik skorla mağlup ettiği karşılaşmada önemli performans sergileyen Sasha Vezenkov'un haftanın MVP'si seçildiği belirtildi. Vezenkov, müsabakada 25 sayı, 11 riabund, 1 asist, 1 blokla oynadı ve 34 verimlilik puanı aldı.



30 yaşındaki basketbolcu Euroleague kariyerinde 15. kez haftanın MVP'si oldu.

