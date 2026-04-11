Euroleague'de 37. haftanın MVP'si Justin Robinson

Euroleague 'de 37. haftanın sona ermesinin ardından MVP de belli oldu.

Paris Basketbol 'un evinde Maccabi Tel Aviv'i 113-80'lik skorla mağlup ettiği karşılaşmada önemli performans sergileyen ABD'li basketbolcu Justin Robinson, haftanın MVP'si seçildi. Robinson, müsabakada 25 sayı, 6 asist, 2 top çalmayla oynadı ve 35 verimlilik puanı aldı.



28 yaşındaki basketbolcu, kariyerinde ilk kez Euroleague'de haftanın MVP'si ödülünü kazandı.