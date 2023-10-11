EuroLeague'de Anadolu Efes'in rakibi Real Madrid

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında yarın Real Madrid'i konuk edecek.



Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.



THY EuroLeague'de sezonun ilk haftasında Barcelona deplasmanına giden lacivert-beyazlılar, parkeden 91-74 mağlup ayrıldı.



Son şampiyon Real Madrid ise ligin ilk haftasında deplasmanda Baskonia'yı 79-77 yenerek sezona galibiyetle başladı.



İki ekibin geçen sezon THY EuroLeague'de karşı karşıya geldiği 2 mücadeleyi de ev sahibi takımlar kazanmıştı. Real Madrid sahasında 94-85 galip gelirken, Anadolu Efes de taraftarı önünde 90-89'luk skorla rakibini mağlup etmişti.



NTV’yi sosyal medyadan takip edin