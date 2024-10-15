Euroleague'de çift maç haftası:  Fenerbahçe Beko evinde, Anadolu Efes deplasmanda oynayacak

Euroleague'de çift maç haftası oynanacak.

Fenerbahçe Beko, Kızılyıldız'ı BUGÜN saat 20.45'te ağırlayacak. İki takım da sezona 2'de 2 yaparak başladı.



Fenerbahçe geçen sezon rakibine 2 maçta da mağlup olmuştu.



Sarı lacivertliler bir sonraki maçında Alba Berlin'e perşembe günü konuk olacak.

ANADOLU EFES MAÇI SIRBİSTAN'DA



Anadolu Efes deplasmanda Maccabi Playtika ile karşılaşacak.

İsrail ekibi, ülkesindeki karışıklıklar nedeniyle maçlarını Sırbistan'da oynuyor. Müsabaka bugün saat 21.05'te başlayacak.



Anadolu Efes'in birer galibiyet ve yenilgisi var.

Lacivert beyazlılar çift maç haftasını cuma günü Olimpiakos deplasmanında tamamlayacak.

