EuroLeague'de deplasman fatihi Beşiktaş evinde kazanmayı unuttu

EuroLeague 'de geçen hafta Bologna deplasmanında tarihi bir geri dönüşe imza atarak kazanan Beşiktaş , play-in için büyük önem taşıyan maçta Basketbol Gelişim Merkezi'nde Zalgiris Kaunas'a 67-83 kaybetti.

Deplasmanlarda 5 maçtan 3 galibiyet çıkaran Beşiktaş, evinde ise 5 karşılaşmanın 4'ünü kaybetti.

Bu sonuçla 10 maçta 4 galibiyette kalan Beşiktaş'ın sıradaki rakibi 13 Kasım cuma günü Asvel Villeurbanne. Altıncı galibiyetini alan Zalgiris Kaunas ise 12 Kasım perşembe günü Milano deplasmanına cıkacak.

Maçı tam 21 asist ile bitirmesine rağmen 3 sayılık atışlarda 6/23'le yüzde 26.09'da kalan Beşiktaş kısa oyuncularının etkisiz kalmasıyla yenilgiden kurtulamadı.