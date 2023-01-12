Euroleague'de Fenerbahçe Beko'dan üst üste ikinci galibiyet

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 19'uncu haftasında Fenerbahçe Beko Bayern Münih'i 79-71 yendi.

Sarı-lacivertliler Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını da 46-39 önde tamamladı.

Fenerbahçe Beko'da Motley, 22 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.



Üst üste ikinci maçını kazanan sarı-lacivertliler, 12 galibiyete ulaştı. Bayern Münih ise 12. mağlubiyetini yaşadı.

Salon: Ülker ve Spor Etkinlik



Hakemler: Daniel Hierrezuelo (İspanya), Arturas Sukys (Litvanya), Luka Kardum (Hırvatistan)



Fenerbahçe Beko: Motley 22, Wilbekin 11, Calathes 9, Hayes-Davis 4, Booker 5, Metecan Birsen 6, Edwards 9, Pierre, Guduric 8, Antetokounmpo 5



Bayern Münih: Weiler-Babb 9, Winston 12, Bonga 2, Rubit 21, Gillespie 6, Walden 7, Giffey 2, Hunter 2, Jaramaz 4, Harris 6



1. Periyot: 19-18



Devre: 46-39



3. Periyot: 67-49



5 Faulle Çıkan: 38.26 Gillespie (Bayern Münih)

