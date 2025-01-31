Euroleague'de Fenerbahçe evinde Anadolu Efes deplasmanda

Fenerbahçe Beko, Virtus Segafredo Bologna’yı ağırlayacak.



Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.



Fenerbahçe Beko son 5 rakibini de yenerek çıkışa geçti.



Bir maçı eksik Sarı lacivertliler 15 galibiyet ve 7 mağlubiyetle 2. sırada.

İtalyan ekibi Bologna'nınsa 23 maçta 7 galibiyeti var ve 16. basamakta yer alıyor.



ANADOLU EFES DEPLASMANDA



Anadolu Efes 24. hafta maçında Olimpiakos'a konuk olacak.



Yunanistan'daki maç saat 22.15'te başlayacak.



Lacivert beyazlılar 11 galibiyet ve 12 mağlubiyetle 12. Yunan ekibi ise 16 galibiyetle lider konumda.



Anadolu Efes 5 maçlık galibiyet özlemine geçen hafta Milan karşısında son verdi.



Yunan ekibinin 7 karşılaşmalık serisine ise Fenerbahçe Beko son verdi.

Maçlar S Sport ve EXXEN ekranlarından yayınlanacak.

