EuroLeague'de Fenerbahçe Tarfin güldü, Beşiktaş yenilgi ile başladı
26.09.2026 00:37
Fenerbahçe Tarfin, Cumhurbaşkanlığı Kupası kazandıktan sonra Avrupa Ligi'ne de galibiyetle başladı.
İstanbul'daki basketbol gecesinde Fenerbahçe Tarfin Bologna'ya sürpriz şansı vermedi. Beşiktaş ise Valencia'ya 2 sayıyla kaybetti
EuroLeague Avrupa Basketbol Ligi'nde İstanbul'da parkeye çıkan Fenerbahçe Tarfin kazanırken, Beşiktaş 13 sezonluk hasretin bittiği maçta sonuca gidemedi.
Fenerbahçe Tarfin, İtalya ekibi Virtus Bologna karşısında kazanmasına rağmen zorlandı.
İlk periyotta 23-17 üstünlük kurmasına rağmen rakibi karşısında çok hata yapan Fenerbahçe Tarfin devre sonunda farkın 1'e inmesine engel olamadı: 39-38.
İtalyan ekibi ikinci yarıya iyi başlayıp 51-46 öne geçse de sarı-lacivertliler 11-2'lik seri ile ipleri eline aldı.
Bologna 60-60'la Fenerbahçe'yi tekrar yakalasa da savunmasıyla geri dönüşe izin vermeyen ekibimiz sahadan 78-68 galip ayrıldı.
Beşiktaşlı basketbolcular maç sonunda tribünlere giderek, kendilerine destek veren taraftarlarına teşekkür ettiler.
BEŞİKTAŞ 13 YIL SONRA YENİLGİYLE DÖNDÜ
Beşiktaş ise sahasında İspanyol temsilcisi Valencia Basket'e 96-94 mağlup oldu ve Avrupa Ligi'nde 13 sene sonra oynadığı ilk maçı kaybetti.
İlk yarısı başa baş giden maçta İspanyol ekibinin 54-51'lik üstünlüğü vardı.
İkinci yarda TJ Shorts'un basketleriyle farkı açan Valencia final bölümüne 81-71 galip giren taraf oldu.
ÜÇLÜK YAĞMURU İLE 5 SAYI FARK
Final bölümünde üst üste üçlüklerle farkı eriten Beşiktaş 86-86'da rakibini yakaladı.
Taraftarının da desteğiyle rakibine göz açtırmayan siyah-beyazlılar 91-86'lık avantajı da buldu.
Ancak son 2 dakikada da skoru 94-94'e getiren Valencia, TJ Shorts ile 96-94 öne geçti.
Beşiktaş ise Omoruyi ve Nowell ile kritik atışları kaçırınca kazanan İspanyol ekibi oldu: 94-96.