EuroLeague'de Fenerbahçe Tarfin güldü, Beşiktaş yenilgi ile başladı

BEŞİKTAŞ 13 YIL SONRA YENİLGİYLE DÖNDÜ

Beşiktaş ise sahasında İspanyol temsilcisi Valencia Basket'e 96-94 mağlup oldu ve Avrupa Ligi'nde 13 sene sonra oynadığı ilk maçı kaybetti.

İlk yarısı başa baş giden maçta İspanyol ekibinin 54-51'lik üstünlüğü vardı.

İkinci yarda TJ Shorts'un basketleriyle farkı açan Valencia final bölümüne 81-71 galip giren taraf oldu.

ÜÇLÜK YAĞMURU İLE 5 SAYI FARK

Final bölümünde üst üste üçlüklerle farkı eriten Beşiktaş 86-86'da rakibini yakaladı.

Taraftarının da desteğiyle rakibine göz açtırmayan siyah-beyazlılar 91-86'lık avantajı da buldu.

Ancak son 2 dakikada da skoru 94-94'e getiren Valencia, TJ Shorts ile 96-94 öne geçti.

Beşiktaş ise Omoruyi ve Nowell ile kritik atışları kaçırınca kazanan İspanyol ekibi oldu: 94-96.