Euroleague'de Fenerbahçe Tarfin rahat kazandı, Anadolu Efes kaybetti

Basketbolda EuroLeague heyecanı İstanbul'da çift maçla yaşandı.

Ataşehir'de Ülker Spor Salonu'nda oynanan maçta Fenerbahçe Tarfin , Kosner Baskonia'yı 84-65 yendi. Fenerbahçe'nin yeni transferi Dwight Powell 13 dakikada 3 sayı, 7 ribaunt ve 2 asistle oynadı. Fenerbahçe bu sonuçla 10. maçında 7. galibiyetini aldı.

Öte yandan son periyottaki kararları ile tribünlerin tepkisini alan hakem Sasa Pukl, sahadan çıkarken bir taraftarın fiziki saldırısına uğradı. Güvenlik güçleri taraftarı hemen uzaklaştırdı.

PAYNE 33 SAYI ATTI AMA EFES YENİLDİ

Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki maçta ise Anadolu Efes , Paris Basketbol'a 95-90 kaybetti. Karşılaşmanın en skorer oyuncusu 33 sayıyla Anadolu Efesli Cameron Payne olurken Paris Basketbol'da Nadir Hifi 28 sayıyla karşılık verdi. Bu sonuçla birlikte Paris Basket 4’üncü galibiyetini elde ederken, Anadolu Efes 6’ncı mağlubiyetini yaşadı.