EuroLeague'de Final Four heyecanı. Olympiakos-Fenerbahçe Beko maçı
22.05.2026 17:36
Son Güncelleme: 22.05.2026 18:50
EuroLeague Final Four ilk maçında Olympiakos ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya...
Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) Dörtlü Final (Final Four) heyecanı başladı.
Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen organizasyonda son şampiyon Fenerbahçe Beko, Yunanistan ekibi Olympiakos ile İspanya temsilcileri Real Madrid ve Valencia Basket, Avrupa basketbolunun en büyüğü olabilmek için mücadele edecek.
Telekom Center'ın ev sahipliği yaptığı dörtlü finalin ilk maçında Fenerbahçe Beko, Olympiakos ile karşı karşıya geliyor.
Müsabaka, saat 18.00'de başladı.
OLYMPIAKOS: 33
FENERBAHÇE BEKO: 24
PLAY-OFF'TA ZALGIRIS'İ ELEDİ
Sarı-lacivertli takım, play-off'ta Litvanya temsilcisi Zalgiris'e üstünlük kurarak adını Dörtlü Final'e yükseldi.
Fenerbahçe Beko, normal sezonu 5. sırada bitiren Zalgiris'e karşı İstanbul'daki ilk 2 maçı kazanarak seride 2-0 öne geçti.
Litvanya ekibi, Kaunas'ta oynanan üçüncü müsabakadan galip ayrılarak seride durumu 2-1'e getirdi. Sarı-lacivertli ekip, uzatmalara giderek büyük bir heyecana sahne olan serinin dördüncü maçında Zalgiris'i mağlup ederek seriyi 3-1 kazandı ve adını Dörtlü Final'e yazdırdı.
FENERBAHÇE, AVRUPA TARİHİNE GEÇEBİLİR
Fenerbahçe Beko, Atina'da zafere ulaşırsa Avrupa basketbol tarihine geçecek.
Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı bu sezon Avrupa Ligi'ni kazanma başarısı gösterdi. Fenerbahçe Beko da Atina'da kupaya uzanırsa, Avrupa Ligi'nde hem kadınlar hem de erkeklerde aynı sezonda şampiyon olan tarihteki ilk kulüp olacak.
OLYMPIAKOS, FINAL FOUR'DA ÜÇÜNCÜ KEZ RAKİP
İki takım, Dörtlü Final'de üçüncü kez rakip olacak. Fenerbahçe, 2016-2017 sezonunda İstanbul'da oynanan finalde Olympiakos'u 80-64 yenerek EuroLeague'deki ilk şampiyonluğuna ulaşmıştı.
Yunanistan temsilcisi ise 2023-2024'te üçüncülük maçında sarı-lacivertlileri 87-84 mağlup etmişti.
Fenerbahçeli Tarık Biberovic.