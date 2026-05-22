EuroLeague'de Final Four heyecanı. Olympiakos-Fenerbahçe Beko maçı

PLAY-OFF'TA ZALGIRIS'İ ELEDİ

Sarı-lacivertli takım, play-off'ta Litvanya temsilcisi Zalgiris'e üstünlük kurarak adını Dörtlü Final'e yükseldi.

Fenerbahçe Beko , normal sezonu 5. sırada bitiren Zalgiris'e karşı İstanbul'daki ilk 2 maçı kazanarak seride 2-0 öne geçti.

Litvanya ekibi, Kaunas'ta oynanan üçüncü müsabakadan galip ayrılarak seride durumu 2-1'e getirdi. Sarı-lacivertli ekip, uzatmalara giderek büyük bir heyecana sahne olan serinin dördüncü maçında Zalgiris'i mağlup ederek seriyi 3-1 kazandı ve adını Dörtlü Final'e yazdırdı.

FENERBAHÇE, AVRUPA TARİHİNE GEÇEBİLİR

Fenerbahçe Beko, Atina'da zafere ulaşırsa Avrupa basketbol tarihine geçecek.

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı bu sezon Avrupa Ligi'ni kazanma başarısı gösterdi. Fenerbahçe Beko da Atina'da kupaya uzanırsa, Avrupa Ligi'nde hem kadınlar hem de erkeklerde aynı sezonda şampiyon olan tarihteki ilk kulüp olacak.

OLYMPIAKOS , FINAL FOUR'DA ÜÇÜNCÜ KEZ RAKİP

İki takım, Dörtlü Final'de üçüncü kez rakip olacak. Fenerbahçe, 2016-2017 sezonunda İstanbul'da oynanan finalde Olympiakos'u 80-64 yenerek EuroLeague 'deki ilk şampiyonluğuna ulaşmıştı.

Yunanistan temsilcisi ise 2023-2024'te üçüncülük maçında sarı-lacivertlileri 87-84 mağlup etmişti.