Euroleague'de Final-Four başlıyor: Fenerbahçe Beko sahada

THY Euroleague'de normal sezon ve play-off'ların tamamlanmasının ardından heyecan Final Four ile devam edecek.

Euroleague'de final four heyecanı Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de 23-25 Mayıs tarihlerinde yaşanacak. Fenerbahçe, Panathinaikos, Olympiakos ve Monaco, şampiyon olmak için mücadele edecek.



İLK KEZ AVRUPA'DA DIŞINDA YAPILACAK



Euroleague'de 1988 yılından itibaren yapılan final four organizasyonu ilk kez Avrupa kıtası dışında düzenlenecek. Bugüne kadar 8 kez ile en çok İspanya'da organize edilirken, Almanya'da 6, Fransa'da 4, Türkiye, İtalya, Yunanistan'da 3'er, İsrail ve Sırbistan'da 2'şer, Belçika, Rusya, Çekya, İngiltere ve Litvanya'da da 1'er kez düzenlendi.



İSTANBUL'DA 3 KEZ DÜZENLENDİ



Türkiye, Euroleague tarihinde final four organizasyonuna 3 kez ev sahiplik yaparken, 3'ü de İstanbul'da gerçekleştirildi. İstanbul'da bugüne kadar 1992, 2012 ve 2017 yıllarında oynandı.



KUPA, TÜRKİYE'YE 3 KEZ GELDİ



Euroleague'de bugüne kadar iki Türk takımı şampiyonluğa ulaştı. İlk olarak 2017 yılında İstanbul'da yapılan organizasyonda Fenerbahçe şampiyon oldu. A. Efes ise 2021 ve 2022 yıllarında üst üste şampiyonluklar yaşadı.



SON KAZANAN PANATHİNAİKOS



Euroleague'de geçtiğimiz sezonu Yunan temsilcisi Panathinaikos şampiyon olarak tamamladı. Almanya'da düzenlenen Final Four finalinde İspanyol ekibi Real Madrid'i 95-80'lik skorla mağlup eden Panathinaikos, kupayı müzesine götürdü.



EN ÇOK KAZANAN REAL MADRİD



Çeşitli isimlerle devam eden organizasyonda 22 farklı takım zafere ulaştı. Turnuvanın ilk şampiyonu ASK Riga oldu. İspanyol ekibi Real Madrid ise 11 kez ile en çok şampiyon olan takım konumunda bulunuyor. Madrid, ilk kupasını 1964 yılında aldıktan sonra diğer şampiyonluklarını 1965, 1967, 1968, 1974, 1978, 1980, 1995, 2015, 2018 ve 2023 yıllarında elde etti. Madrid'i, Rus ekibi CSKA Moskova 8 şampiyonlukla takip ederken, Yunanistan'dan Panathinaikos'un da 7 şampiyonluğu bulunuyor.



THY Euroleague Final Four programı şöyle:



Yarın



18.00 Fenerbahçe - Panathinaikos

21.00 Olympiakos - Monaco