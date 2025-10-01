EuroLeague'de ikinci hafta maçları başlıyor!

Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki bir numaralı organizasyonu THY EuroLeague'de 2. hafta maçları yarın ve 3 Ekim'de oynanacak.



Türk temsilcileri Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, 3 Ekim Cuma günü parkeye çıkacak.



EuroLeague'de 2. haftanın programı şöyle:



2 Ekim Perşembe:



21.30 Partizan-EA7 Emporio Armani Milan (Belgrad Arena)



21.30 Bayern Münih-Kızılyıldız (Sap Garden)



21.45 Real Madrid-Olympiakos (Movistar Arena)



3 Ekim Cuma:



20.00 Zalgiris-Fenerbahçe Beko (Zalgirio Arena)



20.30 Monaco-Dubai Basketbol (Salle Gaston Medecin)



20.30 Anadolu Efes-Hapoel IBI (Moraca)



21.00 LDLC ASVEL-Baskonia (LDLC Arena)



21.15 Panathinaikos AKTOR-Barcelona (Telekom Center Atina)



21.30 Valencia Basket-Virtus Bologna (Roig Arena)



22.30 Maccabi Rapyd-Paris Basketbol (Aleksandar Nikolic Hall)