EuroLeague'de ilginç basın toplantısı, sadece 5 saniye sürdü

SADECE 5 SANİYE SÜRDÜ

Valencia Başantrenörü Pedro Martinez Sanchez, karşılaşmanın ardından basın toplantısını düzenlemek amacıyla "Adidas Arena"nın konferans salonuna gitti.

Konferans salonunun boş olduğunu gören 64 yaşındaki çalıştırıcı bu duruma sinirlendi. Orada bulunan yetkili maç hakkındaki görüşlerini söylemesini rica edince de değişik bir söyleme imza attı.

Sanchez, "Buraya mı konuşayım? Tamam, Maçın skoru 90-86." dedi ve salonu terk etti.