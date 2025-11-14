EuroLeague'de ilginç basın toplantısı, sadece 5 saniye sürdü
14.11.2025 14:23
NTV - Haber Merkezi
EuroLeague ekibi Valencia Basket'in başantrenörü Pedro Martinez Sanchez, alışılagelmedik bir basın toplantısına imza attı.
EuroLeague'in 11. haftasında Paris Basketball, evinde Valencia Basket'i konuk etti.
Son saniyesine kadar heyecanın azalmadığı maçta kazanan 90-86'lık skorla ev sahibi ekip oldu.
Paris Basketball, bu maçla birlikte ligdeki beşinci galibiyetini aldı. Valencia ise altı galibiyette kaldı.
Ancak karşılaşmanın ardından yaşananlar basketbol kamuoyunda şaşkınlıkla karşılandı.
Geçtiğimiz sezonu Anadolu Efes'te geçiren Darius Thompson, bu sezon Valencia Basket formasıyla mücadele ediyor.
SADECE 5 SANİYE SÜRDÜ
Valencia Başantrenörü Pedro Martinez Sanchez, karşılaşmanın ardından basın toplantısını düzenlemek amacıyla "Adidas Arena"nın konferans salonuna gitti.
Konferans salonunun boş olduğunu gören 64 yaşındaki çalıştırıcı bu duruma sinirlendi. Orada bulunan yetkili maç hakkındaki görüşlerini söylemesini rica edince de değişik bir söyleme imza attı.
Sanchez, "Buraya mı konuşayım? Tamam, Maçın skoru 90-86." dedi ve salonu terk etti.
Pedro Martinez Sanchez'in basın toplantısının video kaydı ise şu şekilde: