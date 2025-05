EuroLeague'de kupa, ilk kez Avrupa kıtası dışında sahibini bulacak!

Basketbolda kulüpler düzeyinde Avrupa'nın bir numaralı organizasyonu olan THY EuroLeague'de Final Four organizasyonu ilk defa kıta dışında gerçekleştirilecek.



Final Four'a 23-25 Mayıs tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi ev sahipliği yapacak.



İlk defa 1958 yılında düzenlenen EuroLeague'de ilk sezonlarda finaller çift maç üzerinden yapıldı. 1966'dan itibaren tek maç üzerinden gerçekleştirilen finallerin hepsi Avrupa kıtasında oynandı.



Organizasyon tarihinin ilk Final Four heyecanı ise 1988'de Belçika'nın Gent şehrinde yaşandı. O tarihten bu yana da bütün organizasyonlar yine Avrupa kıtasında gerçekleştirildi.



EV SAHİBİ ABU DABİ



THY EuroLeague'de şampiyonu belirleyecek organizasyonun kıta dışına çıkmasının en büyük sebeplerinden birisi Arap yarımadasının maddi gücünden yararlanmak olarak yorumlanıyor.



Pazarlama ve reklam açısından çok önemli görülen bu adım sayesinde EuroLeague'in uluslararası kitlelere ulaştırmak da hedefleniyor. Özellikle Abu Dabi'nin uluslararası spor organizasyonlarında hızla öne çıkan bir lokasyon olması da EuroLeague Yönetimi'nin bu kararı almasında güçlü bir etken oldu.



Abu Dabi'nin en önemli eğlence merkezlerinden birisi olan Yas Adası'nda bulunan 18 bin kişilik Etihad Arena, Avrupa'nın en iyi dört basketbol takımına ev sahipliği yapacak. Bu salonda ABD Milli Takımı da Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için hazırlık maçları yapmıştı.



14. ÜLKE BAE



BAE, EuroLeague'de Final Four'a ev sahipliği yapacak 14. ülke olacak.



1988 yılında başlayan Final Four'a bugüne dek 13 farklı ülke ev sahipliği üstlendi. BAE, Abu Dabi'deki organizasyonla 37 yıllık Final Four tarihinin 14. ülkesi olarak kayıtlara geçecek.



EN FAZLA EV SAHİBİ İSPANYA OLDU



Final Four organizasyonunu bugüne dek en fazla İspanyollar düzenledi.



İspanya 8, Almanya 6, Fransa 4, Türkiye, İtalya, Yunanistan 3'er, İsrail ve Sırbistan 2'şer, Belçika, Rusya, Çekya, İngiltere ve Litvanya ise 1'er kez Final Four'a ev sahipliği yaptı.



Organizasyonu en fazla düzenleyen şehir ise 4 defayla Paris, 3'er kezle de İstanbul, Berlin ve Barselona oldu.