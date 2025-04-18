EuroLeague'de normal sezonun en iyi 5'ine Nigel Hayes-Davis imzası

THY EuroLeague'de normal sezonun en iyi 5'i belli oldu.



Başantrenörler (yüzde 35), takım kaptanları (yüzde 35), medya (yüzde 20) ve taraftarların (yüzde 10) oylarıyla seçilen sezonun en iyi 5'inde Fenerbahçe Beko forması giyen Amerikalı basketbolcu Nigel Hayes-Davis de yer aldı.



Hayes-Davis, bu sezon EuroLeague'de maç başına 16.8 sayı, 5.2 ribaund ve 1.1 top çalma ortalamasıyla oynadı. Yıldız isim, üst üste ikinci kez en iyi 5'e seçildi.



EuroLeague'de normal sezonun en iyi 5'i şu şekilde:



TJ Shorts (Paris Basket)

Kendrick Nunn (Panathinaikos)

Carsen Edwards (Bayern Münih)

Nigel Hayes-Davis (Fenerbahçe Beko)

Sasha Vezenkov (Olympiakos)