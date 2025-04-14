EuroLeague'de play-in heyecanı başlıyor

Basketbolda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu THY EuroLeague'de play-off'a kalacak son 2 takımı belirleyecek play-in müsabakaları 15 Nisan Salı günü başlayacak.



Fenerbahçe Beko'nun da rakibinin belli olacağı play-in'de ilk maçları oynanacak.



Sezonu 7. sırada bitiren İspanyol ekibi Real Madrid ile 8. basamakta tamamlayan Fransa temsilcisi Paris Basketbol, 15 Nisan Salı günü Madrid'de Movistar Arena'da TSİ 22.00'de karşılaşacak. Bu maçı kazanan takım, play-off'ta Fenerbahçe Beko'nun rakibi olacak. Kaybeden takımın ise play-off için bir şansı daha olacak.



Ligi 9. sırada tamamlayan Alman ekibi Bayern Münih ise 15 Nisan Salı günü TSİ 21.30'da SAP Garden'da normal sezonu 10. basamakta tamamlayan Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı konuk edecek. Bu maçı kazanan takım, play-off'un son biletini almak için Real Madrid-Paris Basketbol maçının mağlubuyla karşı karşıya gelecek.



Play-in'in son maçı ise 18 Nisan Cuma günü oynanacak ve play-off'a kalan son takım belli olacak.