Euroleague'de play-off başlıyor

Euroleague'de play-off perdesi bugün açılıyor.



Abu Dhabi'de düzenlenecek Final Four öncesindeki son durağa ulaşan 8 takım, yola devam etmek için 3 galibiyet peşinde olacak.



Sezonu ikinci basamakta tamamlayan Fenerbahçe Beko, play-in'den yükselen Paris Basket'i saat 20.45'te konuk edecek.



Euroleague'de sezonun en iyi başantrenörü seçilen Sarunas Jasikevicius, saha avantajıyla oynayacakları seri öncesinde temkinli.



Anadolu Efes ise play-off'ta özel bir buluşma yaşayacak.



Lacivert Beyazlılara 2 Euroleague zaferi yaşatan Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'a rakip olacak Efes, saat 21.30'da zorlu OAKA deplasmanına çıkacak.



Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, serilerindeki ikinci maçları perşembe günü oynayacak.

MAÇLAR



Fenerbahçe Beko - Paris Basket



Panathinaikos - Anadolu Efes



Monaco - Barcelona



Olimpiakos - Real Madrid