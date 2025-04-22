Euroleague'de play-off başlıyor
Euroleague'de şampiyonluk yarışına devam edecek 4 takımı belirleyecek play-off'lar bugün başlıyor. Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes açılış gününde sahaya çıkacak.
Euroleague'de play-off perdesi bugün açılıyor.
Abu Dhabi'de düzenlenecek Final Four öncesindeki son durağa ulaşan 8 takım, yola devam etmek için 3 galibiyet peşinde olacak.
Sezonu ikinci basamakta tamamlayan Fenerbahçe Beko, play-in'den yükselen Paris Basket'i saat 20.45'te konuk edecek.
Euroleague'de sezonun en iyi başantrenörü seçilen Sarunas Jasikevicius, saha avantajıyla oynayacakları seri öncesinde temkinli.
Anadolu Efes ise play-off'ta özel bir buluşma yaşayacak.
Lacivert Beyazlılara 2 Euroleague zaferi yaşatan Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'a rakip olacak Efes, saat 21.30'da zorlu OAKA deplasmanına çıkacak.
Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, serilerindeki ikinci maçları perşembe günü oynayacak.
MAÇLAR
Fenerbahçe Beko - Paris Basket
Panathinaikos - Anadolu Efes
Monaco - Barcelona
Olimpiakos - Real Madrid
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