EuroLeague'de Türk derbisi: Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko

EuroLeague'in 17'nci haftası Türk derbisine sahne olacak. Anadolu Efes, yarın saat 20.30'da Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. Lacivert-beyazlılarda başantrenör Erdem Can ile tecrübeli oyuncu Rodrigue Beaubois; sarı-lacivertlilerde ise başantrenör Sarunas Jasikevicius ve oyunculardan Sertaç Şanlı, derbiye ilişkin açıklamalarda bulundu.



ANADOLU EFES CEPHESİ



Anadolu Efes Başantrenörü Erdem Can, "Fenerbahçe Beko EuroLeague’deki son üç maçını kazanarak geliyor. İyi bir ritimleri var. Bizim de tekrar kazanarak yeni bir seriye başlamamız gerekiyor. Sahamızda sert ve agresif mücadele etmemiz önemli olacak" diye konuştu.



Rodrigue Beaubois ise, "Son dönemde oynadığımız oyundan memnun değiliz. Fenerbahçe Beko'ya karşı oynadığımız maçlar her zaman özeldir, bu yüzden bir araya gelip mücadele etmemiz ve kazanmak adına elimizden geleni yapmamız için bir fırsat olacak" dedi.



Anadolu Efes bu sezon EuroLeague'de oynadığı 16 karşılaşmada 7 galibiyet alırken 9 kez de sahadan mağlup ayrıldı.



FENERBAHÇE BEKO CEPHESİ



Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius da mücadelenin kendileri için önemine dikkati çekerek, "Anadolu Efes ile İstanbul derbisi için büyük bir rekabetimiz var. Rakibimizin teknik ekibine ve şampiyon olan oyuncu kadrosuna büyük saygı duyuyoruz. Deplasmanda oynamak her zaman zordur. Böyle zorlu bir sahada galibiyet alabilmemiz için iyi bir oyun çıkarmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.



EuroLeague'de 3 maçlık galibiyet serisi yakaladıklarını anımsatan Sertaç Şanlı, "Çok zorlu ve önemli bir karşılaşma bizi bekliyor. Çift maç haftasından istediğimizi aldık ama bu kez karşımızda çok iyi ve galibiyete en az bizim kadar ihtiyaç duyan bir ekip olacağını biliyoruz. 40 dakika boyunca oyun planımıza sadık kalmalı ve parkeye adım atar atmaz katkı sağlamaya hazır olmalıyız. Çok çekişmeli ve keyifli bir mücadele bizi bekliyor. Umarım kazanan taraf biz oluruz" diyerek sözlerini tamamladı.



Fenerbahçe Beko, bu sezon EuroLeague'de 9 galibiyet elde ederken 7 kez de yenildi.

