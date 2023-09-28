Euroleague'de yeni sezon başlıyor

Avrupa basketbolunun klasiği parkelere dönüyor. Euroleague'de 2023-2024 sezonu bugün oynanacak maçlarla başlayacak.



BÜYÜK DEĞİŞİMLER VAR



Üst üste iki şampiyonluğun ardından geçen sezon play-off'un dışında kalan Anadolu Efes, yepyeni bir yüzle zirve yarışına dönüyor.



Kulübün efsaneleri arasına giren Ergin Ataman'a veda eden lacivert-beyazlılar, Türk Telekom'u EuroCup finaline çıkaran Erdem Can'ı göreve getirdi.



Duble şampiyonluğun mimarlarından Vasilije Micic'i NBA'e uğurlayan Efes,, Darius Thompson, Derek Willis, Tyrique Jones, Justus Hollatz, Doğuş Özdemiroğlu, Ercan Osmani ve Erkan Yılmaz'ı kadrosuna kattı.



ATAMAN YENİ BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ PEŞİNDE



İstanbul defterini kapatan Ergin Ataman ise Atina'da yeni bir başarı öyküsü peşinde.



Euroleague'de şampiyonluk sevinci yaşayan tek Türk başantrenör, Zeljko Obradovic'in ardından zirveden uzak kalan Panathinaikos'u eski günlerine döndürmenin peşinde.



Ataman hamlesiyle şampiyonluk iddiasını gösteren Yunan ekibi,, Kostas Slokas transferiyle ses getirdiği 2023 yazında, Jerian Grant, Luca Vildoza, Kyle Guy, Juancho Hernangomez ve Mathias Lessort gibi önemli eklemeler yaptı.

FENERBAHÇE KADROSUNU TAZELEDİ



Fenerbahçe Beko da şampiyonluk hasretine son vermek istiyor.



Dimitris İtoudis ile ilk sezonunda Final Four'un kıyısından dönen sarı lacivertliler, kadrosunu tazeledi.



Georgios Papagiannis,, Sertaç Şanlı, Yam Madar ve Nate Sestina transfer edilirken,, Carsen Edwards, Devin Booker, Tonye Jekiri ve Nemanja Bjelica ile yollar ayrıldı.



Euroleague'in devleri de 2023 yazında boş durmadı.



Son şampiyon Real Madrid, Facundo Campazzo'yu yeniden kadrosuna katarken, zirve hedefini gerçekleştiremeyen Sarunas Jasikevicius'un görevine son veren Barcelona, Willy Hernangomez transferiyle dikkat çekti.



Euroleague'in sıradaki şampiyonu, Mayıs 2024'te Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek Final Four ile belli olacak.

