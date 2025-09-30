NTV.COM.TR

Euroleague'de yeni sezon başlıyor: İki Türk takımı sahne alacak

Avrupa basketbolunun 1 numaralı sahnesi Euroleague'de yeni sezon bugün başlıyor. Açılış gününde Anadolu Efes sahaya çıkacak.

Euroleague'de yeni sezon başlıyor: İki Türk takımı sahne alacak

Euroleague'de yeni sezon başlıyor. Açılış gününde Anadolu Efes ter dökecek.

MAÇ TARAFSIZ SAHADA

Lacivert beyazlıların İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacağı mücadele, Karadağ'ın Podgoritsa şehrinde oynanacak.

Maç saat 20.45'te başlayacak. Anadolu Efes yeni başantrenörü İgor Kokoşkov yönetiminde ilk Euroleague maçına çıkacak.

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ

Euroleague'in son şampiyonu Fenerbahçe Beko ise yarın Paris Basket'i konuk edecek.

"Cehennem Liverpool'u bekliyor" (30 Eylül 2025 spor manşetleri)

"Cehennem Liverpool'u bekliyor" (30 Eylül 2025 spor manşetleri)

Haberi Görüntüle
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...