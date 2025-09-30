Euroleague'de yeni sezon başlıyor: İki Türk takımı sahne alacak
Avrupa basketbolunun 1 numaralı sahnesi Euroleague'de yeni sezon bugün başlıyor. Açılış gününde Anadolu Efes sahaya çıkacak.
MAÇ TARAFSIZ SAHADA
Lacivert beyazlıların İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacağı mücadele, Karadağ'ın Podgoritsa şehrinde oynanacak.
Maç saat 20.45'te başlayacak. Anadolu Efes yeni başantrenörü İgor Kokoşkov yönetiminde ilk Euroleague maçına çıkacak.
FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ
Euroleague'in son şampiyonu Fenerbahçe Beko ise yarın Paris Basket'i konuk edecek.
