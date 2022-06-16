Euroleague'de yeni sezonda yer alacak takımlar açıklandı

Basketbolun Avrupa'daki 1 numaralı organizasyonu Euroleague'de yeni sezonda yer alacak takımlar belli oldu. Euroleague'in resmi internet sitesinden toplantıyla ilgili yapılan açıklamada, Rus takımlarının 2022-2023 sezonunda turnuvaya katılamayacağı duyuruldu. Alınan karara göre, CSKA Moskova, Zenit ve UNICS Kazan, gelecek sezon da Euroleague’de yer almayacak. Başantrenör Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı Sırp ekibi Partizan ile İspanyol temsilcisi Valencia Basket'in de wildcard aldığı ifade edildi.

Gelecek sezon THY Euroleague'de yer alacak takımlar şu şekilde:



Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko, ALBA, Monaco, Milan, Baskonia, Kızılyıldız, Barcelona, B.Münih, Asvel, Maccabi, Olympiacos, Panathinaikos, Partizan, R. Madrid, Valencia, Bologna, Zalgiris

OBRADOVIC YENİDEN EUROLEAGUE'DE

Rus takımlarının turnuvada yer alamama kararından sonra, Euroleague yönetimi Partizan ve Valencia'ya wild card verdi. Bu kararın ardından ise 9 kez Euroleague şampiyonluğu yaşayan Zeljko Obradovic Euroleague'ye dönmüş oldu.