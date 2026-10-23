EuroLeague'deki Türk gecesinde Anadolu Efes, Beşiktaş'ı yendi
23.10.2026 00:21
Son Güncelleme: 23.10.2026 00:21
Anadolu Efes bu sezon Beşiktaş'ı ikinci kez yendi.
İlk yarıda 56-37 önde kapatan Anadolu Efes karşısında Beşiktaş ikinci yarıya iyi başlayıp farkı tek hanelere çekti. Ancak son periyotta Efes, Payne'nın sayıları ile maçı kazandı.
Basketbol EuroLeague'in 7. haftasında Anadolu Efes, sahasında Beşiktaş'ı 89-80 mağlup etti.
Bu sonuçla lacivert-beyazlı takım, bu sezon EuroLeague'deki 3. galibiyetini aldı. Siyah-beyazlı ekip ise organizasyonda 4. yenilgisini yaşadı.
Karşılıklı basketlerle başlayan derbinin 3. dakikasından itibaren kolay sayılar bulmaya başlayan Anadolu Efes, Malcolm ve Saric ikilisinin skorer oyunuyla ilk periyodu 29-17 önde tamamladı.
Lacivert-beyazlılar, ikinci çeyrekte de oyunun temposunu belirledi. Hücumda düşük yüzdeyle oynayan Beşiktaş karşısında oyuna kenardan dahil olan oyunculardan önemli skor katkısı alarak farkı 21'e kadar çıkaran Anadolu Efes, soyunma odasına 57-36 üstün gitti.
KARTAL'DAN 10-0'LIK SERİ
Karşılaşmanın ikinci yarısına 10-0'lık seriyle çok iyi başlayan siyah-beyazlılar, 23. dakikada farkı 11'e indirdi: 57-46. Hücumda ve savunmada iyi oyununa devam eden Beşiktaş, Metecan Birsen'in dış atışıyla 29. dakikada farkı tek hanelere çekti: 65-58. Anadolu Efes, son bölüme 68-60 önde girdi.
Çekişmeli geçen dördüncü ve son çeyrekte ilk yarıdaki performansını sahaya yansıtan ve Payne'in 3 sayı çizgisinin gerisinden kazandırdığı sayılarla oyunun kontrolünü eline geçirerek farkı yeniden açan Anadolu Efes, derbiyi 89-80 kazandı.