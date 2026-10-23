EuroLeague'deki Türk gecesinde Anadolu Efes, Beşiktaş'ı yendi

Basketbol EuroLeague 'in 7. haftasında Anadolu Efes , sahasında Beşiktaş 'ı 89-80 mağlup etti.

Bu sonuçla lacivert-beyazlı takım, bu sezon EuroLeague'deki 3. galibiyetini aldı. Siyah-beyazlı ekip ise organizasyonda 4. yenilgisini yaşadı.

Karşılıklı basketlerle başlayan derbinin 3. dakikasından itibaren kolay sayılar bulmaya başlayan Anadolu Efes, Malcolm ve Saric ikilisinin skorer oyunuyla ilk periyodu 29-17 önde tamamladı.

Lacivert-beyazlılar, ikinci çeyrekte de oyunun temposunu belirledi. Hücumda düşük yüzdeyle oynayan Beşiktaş karşısında oyuna kenardan dahil olan oyunculardan önemli skor katkısı alarak farkı 21'e kadar çıkaran Anadolu Efes, soyunma odasına 57-36 üstün gitti.

KARTAL'DAN 10-0'LIK SERİ

Karşılaşmanın ikinci yarısına 10-0'lık seriyle çok iyi başlayan siyah-beyazlılar, 23. dakikada farkı 11'e indirdi: 57-46. Hücumda ve savunmada iyi oyununa devam eden Beşiktaş, Metecan Birsen'in dış atışıyla 29. dakikada farkı tek hanelere çekti: 65-58. Anadolu Efes, son bölüme 68-60 önde girdi.

Çekişmeli geçen dördüncü ve son çeyrekte ilk yarıdaki performansını sahaya yansıtan ve Payne'in 3 sayı çizgisinin gerisinden kazandırdığı sayılarla oyunun kontrolünü eline geçirerek farkı yeniden açan Anadolu Efes, derbiyi 89-80 kazandı.