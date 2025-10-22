EuroLeague'in 6. haftasında Türk derbisi: Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu EuroLeague'de'in 6. haftası Türk derbisine sahne olacak.



Anadolu Efes ligin 6. haftasında Fenerbahçe Beko'yu 24 Ekim Cuma günü konuk edecek.



PROGRAM



THY Avrupa Ligi'nin 6. hafta maçlarının programı şöyle:



Bugün:



21.05 Maccabi Tel Aviv (İsrail)-Real Madrid (İspanya)



23 Ekim Perşembe:



20.30 LDLC Asvel (Fransa)-Dubai Basketbol (Birleşik Arap Emirlikleri)



21.05 Hapoel Tel Aviv (İsrail)-AS Monaco (Fransa)



21.30 Barcelona (İspanya)-Zalgiris Kaunas (Litvanya)



21.30 EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)-Valencia Basket (İspanya)



22.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-Baskonia (İspanya)



24 Ekim Cuma:



20.30 Anadolu Efes-Fenerbahçe Basketbol



21.00 Virtus Bologna (İtalya)-Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)



21.30 Partizan (İspanya)-Paris Basketbol (Fransa)



21.45 Bayern Münih (Almanya)-Olympiakos (Yunanistan)