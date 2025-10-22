NTV.COM.TR

EuroLeague'in 6. haftasında Türk derbisi: Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko

Basketbol EuroLeague'de 6. hafta bugün oynanacak tek maçla başlayacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu EuroLeague'de'in 6. haftası Türk derbisine sahne olacak.

ligin 6. haftasında Fenerbahçe Beko'yu 24 Ekim Cuma günü konuk edecek.

PROGRAM

THY Avrupa Ligi'nin 6. hafta maçlarının programı şöyle:

Bugün:

21.05 Maccabi Tel Aviv (İsrail)-Real Madrid (İspanya)

23 Ekim Perşembe:

20.30 LDLC Asvel (Fransa)-Dubai Basketbol (Birleşik Arap Emirlikleri)

21.05 Hapoel Tel Aviv (İsrail)-AS Monaco (Fransa)

21.30 Barcelona (İspanya)-Zalgiris Kaunas (Litvanya)

21.30 EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)-Valencia Basket (İspanya)

22.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-Baskonia (İspanya)

24 Ekim Cuma:

20.30 Anadolu Efes-Fenerbahçe Basketbol

21.00 Virtus Bologna (İtalya)-Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)

21.30 Partizan (İspanya)-Paris Basketbol (Fransa)

21.45 Bayern Münih (Almanya)-Olympiakos (Yunanistan)

