Euroleague kan kaybetmeye devam ediyor: Bir takımdan daha çekilme kararı!

Fransız ekibinin gelecek sezondan itibaren FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceği öne sürüldü. Kulüp bu şekilde NBA - FIBA işbirliğinde oluşturulması beklenen NBA Europe'de mücadele etmeyi umuyor.

ASVEL NBA'E GEÇECEK Le Progres gazetesinin haberine göre eski NBA oyuncusu Tony Parker'in sahibi olduğu ASVEL, 2026/2027 sezonu itibarıyla Euroleague'den ayrılacak.

Fransız basınında ortaya atılan iddiaya göre Euroleague 'in köklü ekiplerinden biri organizasyonla yollarını ayıracak.

Özellikle NBA CEO'su Adam Silver'in Avrupa'da yeni bir lig organize edeceklerini açıklamasının ardından kulüpler için oluşturdukları strateji hayati önem taşıyor.

Avrupa basketbolunun zirvesi Euroleague 'de heyecan devam ediyor. Kulüpler bir yandan takımlarının turnuvadaki başarısı için planlama yaparken bir yandan da gelecek sezonlar için stratejilerini belirliyor.

SEBEBİ FİNANSAL



Haberde yer alan detaylara göre Tony Parker ve yönetiminin kararının arkasında finansal sebepler yatıyor. Euroleague'in katılımcı kulüplere sağladığı düşük ödül bareminin ASVEL'in giderlerini karşılayamadığı iddia edildi.



ALBA BERLİN DE ÇEKİLMİŞTİ



Euroleague'den şu ana kadar çekilen tek takım ASVEL değil. Alman ekibi Alba Berlin'de geçtiğimiz sezonun sonunda finansal problemleri sebep göstererek ligden çekilip FIBA Şampiyonlar Ligi'ne katılım kararı almıştı.



ASVEL EUROLEAGUE'DE 18. SIRADA



İddialara göre şu sıralar Euroleague'de son sezonunu oynayan ASVEL, geride kalan 5 haftanın sonunda sadece 1 galibiyet alabildi ve -22 averajla ligin 18. basamağında.

