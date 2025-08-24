Brighton, İngiltere Premier Lig'de bu hafta deplasmanda Brighton ile kozlarını paylaşacak. Peki, Everton - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EVERTON - BRIGHTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



İngiltere Premier Lig’de heyecan devam ediyor. Everton ile Brighton arasındaki mücadele 24 Ağustos Pazar günü oynanacak. Hill Dickinson Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmanın başlama saati 16.00 olarak açıklandı.



Müsabaka futbolseverler tarafından beIN Sports 5 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.



FERDİ KADIOĞLU MAÇTA YER ALACAK MI?



Türkiye A Milli Takım futbolcusu Ferdi Kadıoğlu'nun maçta oynayıp oynamayacağı futbolseverler tarafından merakla bekleniyordu. Brighton resmi hesabından yapılan paylaşımın ardından Brighton'ın Everton maçı kadrosu belli oldu.



Ferdi Kadıoğlu bu akşam Everton karşısında yedeklerden başlayacak ve hocasının şans vermesini bekleyecek.