Everton-Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Premier Lig 7. hafta

İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Everton sahasında Crystal Palace ile karşı karşıya gelecek. Everton'un ev sahipliğinde oynanacak olan mücadele, tüm futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Peki, Everton-Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



EVERTON-CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Everton-Crystal Palace maçı 5 Ekim Pazar günü saat 16.00'da oynanmaya başlayacak. Zorlu mücadele beIN Sports 3'ten canlı olarak yayınlanacak.



KAZANIRSA 2. SIRAYA YÜKSELECEK



Premier Lig'de bu sezon oldukça iyi bir çıkış yakalayan Crystal Palace, bu akşam Everton karşısında kazanması halinde Arsenal'in bir puan gerisinde 2. sıraya yerleşecek.