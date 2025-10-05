Everton-Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Premier Lig 7. hafta
Crystal Palace, İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında deplasmanda Everton ile kozlarını paylaşacak. Premier Lig'de bu sezon oynadığı 6 maçta henüz mağlubiyeti bulunmayan Crystal Palace, Everton karşısında da 3 puan için sahaya çıkacak. Peki,Everton-Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
EVERTON-CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Everton-Crystal Palace maçı 5 Ekim Pazar günü saat 16.00'da oynanmaya başlayacak. Zorlu mücadele beIN Sports 3'ten canlı olarak yayınlanacak.
KAZANIRSA 2. SIRAYA YÜKSELECEK
Premier Lig'de bu sezon oldukça iyi bir çıkış yakalayan Crystal Palace, bu akşam Everton karşısında kazanması halinde Arsenal'in bir puan gerisinde 2. sıraya yerleşecek.
