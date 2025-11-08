Everton - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Premier Lig)

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Everton - Fulham karşı karşıya geliyor. Fulham zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Everton - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…

EVERTON - FULHAM MAÇI MAÇI NE ZAMAN?

İngiltere’de haftanın dikkat çeken maçında Everton - Fulham kozlarını paylaşıyor. Liverpool'da, Goodison Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 8 Kasım Cumartesi günü saat 18.00’da başlayacak ve beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.