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Everton-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Premier Lig)

Premier Lig'in 6. haftasında Everton kendi sahasında Liverpool'u ağırlayacak. Goodison Park'ta oynanacak mücadelede Liverpool kazanmak için sahada olacak. Ligin ilk 5 haftasında istediği sonuçları alamayan Liverpool 8 puanla 6'ıncı sırada yer alıyor. Peki, Everton-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Haberler - ntv.com.tr 03.09.2022 - 14:10

Everton-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Premier Lig)

Premier Lig'de bugün sahasında ile karşı karşıya gelecek. Merseyside derbisinde Liverpool güçlü rakibini deplasmanda yenerek moral bulmak istiyor. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Everton-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EVERTON-LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Premier Lig'in 6. haftası Merseyside derbisi heyecanı yaşatacak. Everton bugün güçlü rakibi Liverpool'u Goodison Park'ta ağırlayacak. Dev mücadele saat 14.30'da başlayacak.

Mücadele Bein Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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