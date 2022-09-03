Everton-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Premier Lig)

Premier Lig'de bugün Everton sahasında Liverpool ile karşı karşıya gelecek. Merseyside derbisinde Liverpool güçlü rakibini deplasmanda yenerek moral bulmak istiyor. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Everton-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



EVERTON-LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Premier Lig'in 6. haftası Merseyside derbisi heyecanı yaşatacak. Everton bugün güçlü rakibi Liverpool'u Goodison Park'ta ağırlayacak. Dev mücadele saat 14.30'da başlayacak.



Mücadele Bein Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

BOURNEMOUTH'A GOL YAĞDIRDI



Liverpool, Premier Lig'in 4. haftasında evinde karşılaştığı Bournemouth'u 9-0 mağlup ederek bu sezonki ilk galibiyetini aldı.