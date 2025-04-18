Everton- Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Premier Lig’de çıkış hedefleyen Manchester Cİty, Everton karşısında mutlak galibiyet hedefliyor. Puan tablosunda Liverpool, Arsenal, Newcastle United, Nottingham gibi takımların gerisinde kalan mavi-beyazlılar, üç puan için sahaya çıkacak. Everton - Manchester City karşılaşmasının ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.



EVERTON - MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN?



Premier Lig’in 32. haftasında Everton ve Manchester City karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele öncesinde konuk ekip 55 puanda 5. sırada yer alıyor. Everton ise 38 puanla 13. sırada haftaya giriyor.



Everton - Manchester City karşılaşması Goodison Park Stadyumu'nda 19 Nisan Cumartesi günü saat 17.00’da başlayacak ve beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.





