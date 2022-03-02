Everton, Rus şirketleriyle ticari sponsorluk anlaşmalarını askıya aldı

İngiltere Premier Lig kulübü Everton, Ukrayna'nın işgalinin ardından Rus şirketleri USM, Megafon ve Yota ile ticari sponsorluk anlaşmalarını askıya aldı.

Haberler - Anadolu Ajansı 02.03.2022 - 17:02 | Son Güncelleme : 02.03.2022 - 17:21

Everton, Rus şirketleriyle ticari sponsorluk anlaşmalarını askıya aldı

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Rusya'ya yönelik yaptırımlar kapsamında futbol kulüpleri sponsorluk anlaşmalarını askıya almaya devam ediyor.

İngiltere Premier Lig takımlarından 'dan yapılan yazılı açıklamada, "Oyuncular, teknik ekip ve Everton'da çalışan herkes, Ukraynalı oyuncumuz Vitalii Mykolenko ve ailesine tam destek vermeye devam edecek" denildi.

İngiliz kulüp, Rus şirketleri USM, Megafon ve Yota ile olan tüm ticari sponsorluk anlaşmalarını derhal askıya aldığını duyurdu.

Everton'la ticari bağları bulunan Rus milyarder Alisher Usmanov'un mal varlığı Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi sonrası Avrupa Birliği tarafından dondurulmuştu.

Everton'ın sahibi Farhad Moshiri'nin başkanlığını yaptığı Usmanov'un sahibi olduğu USM Holdings, kulübün antrenman sahasına sponsorluk yapıyor.

Geçtiğimiz günlerde Manchester United Aeroflot ile ve Schalke 04 de Gazprom şirketleriyle olan sponsorluk anlaşmalarını sonlandırmıştı.

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