Everton - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Premier Lig)

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Everton - Tottenham karşı karşıya geliyor. Tottenham zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Everton - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…



EVERTON - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN?



Premier Lig’de haftanın dikkat çeken maçında Everton - Tottenham kozlarını paylaşıyor. Liverpool'da, Goodison Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele 26 Ekim Pazar günü saat 19.30’da başlayacak ve beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

