Everton'ın sahiplerinin arasına yeni bir isim katıldı

Everton takım sahiplerinin arasına yeni bir isim katıldı.

NBA efsanesi ve Dallas Mavericks'in başantrenörü Jason Kidd, yaptığı açıklamada, "Everton'ın sahiplik grubuna böyle önemli bir dönemde katılmaktan onur duyuyorum. Ufukta yeni bir stadyumun olması ve parlak bir geleceğin bizi beklemesiyle, bu işe dahil olmak için harika bir zaman," dedi.

STADYUMA VEDA



Everton, 1892'den beri maçlarını oynadığı Goodison Park'a bu sezon sonunda veda edecek.



Maviler önümüzdeki sezon, yapımına 1 milyar dolar harcanan ve 53 bin kapasiteli yeni stadyumuna taşınacak.

