"Evim Yuvan Olsun" kampanyasına futbol dünyasından destek çağrısı

İçişleri ile Sanayi ve Teknoloji bakanlıklarının koordinasyonunda Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerden etkilenen vatandaşların barınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla başlatılan "Evim Yuvan Olsun" kampanyasına futbol dünyasından da destek çağrısı geldi.



Hayırseverlerin kullanmadığı evlerin güvenli bir şekilde, belirli süre ve şartlarda depremzedelere tahsis edilmesinin amaçlandığı destek kampanyasına Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci, Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu, Trabzonsporlu Dorukhan Toköz ve Rangers'da forma giyen milli futbolcu Rıdvan Yılmaz, çektikleri videolarla destek çağrısında bulundu.

Rangers'da forma giyen Rıdvan mesajında, "Afetzedelere evlerimizi açıyor, onlara kira desteğinde bulunuyoruz. Kampanyamıza sen de katıl. Depremzedelerin hayatını kolaylaştır." sözlerine yer verdi.



İrfan video mesajında, "Yaraları sarma zamanı. Haydi bir aileye de sen el ver. 'Evim Yuvan Olsun' kampanyasına destek ol, birlikte iyileşeceğiz." ifadelerini kullandı.



Kerem Aktürkoğlu ise "Kimse yuvasız kalmasın istiyoruz. www.evimyuvanolsun.org web sitesi üzerinden depremzedelere evimizi açıyor ya da kira desteğinde bulunuyoruz. Dayanışmaya sen de katıl." mesajını paylaştı.



Trabzonsporlu Dorukhan da "Onların en çok sıcak bir eve ihtiyacı var. 'Evim Yuvan Olsun' kampanyasına destek ol, onların da sıcak bir evi olsun. Şimdi destek ve birlik zamanı." mesajına yer verdi.



Kampanyaya 3 günde 4 bin 568 bağış başvurusu geldi. 3 bin 604 kişi evini 3 ay bedelsiz olarak depremzedelere tahsis etmek isterken 964 yardımsever vatandaş da evini 1 yıl süreyle indirimli bir şekilde kiraya vermek için başvuruda bulundu.



İçişleri ile Sanayi ve Teknoloji bakanlıklarının koordinasyonundaki kampanyaya, AFAD ve Türkiye Sigortanın yanı sıra emlak siteleri EmlakJet, Hepsiemlak, Sahibinden.com ve Zingat da destek verdi.



Kısa sürede binlerce vatandaş, depremzedelere belirli sürelerle evlerini tahsis etmek amacıyla "www.evimyuvanolsun.org" adresine başvurdu.

