Evraklar yetişirse Eren Elmalı Galatasaray'a imza atacak

Galatasaray, Eren Elmalı'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.



TRT Spor'un haberine göre; Daha önce birçok kez transfer için Trabzonspor'la masaya oturan sarı kırmızılılar, evrakların yetişmesi halinde milli futbolcuyla sözleşme imzalayacak.

BONSERVİS ÜCRETİ



Milli sağ bek için 4.5 milyon euro bonservis ödenecek.

Galatasaray ve Trabzonspor daha önce iki kez masaya oturmuş ancak anlaşamamıştı. Bordo mavililer transfer ücretini peşin isterken sarı kırmızılı ekip taksitle ödeme teklif etmişti.

Transfer dönemi bu gece 00.00'da sona erecek.