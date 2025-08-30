48 ülkeden evsizler, Dünya Kupası için buluştu

Kimi evsiz kalmış, kimi ekonomik veya sosyal açıdan dezavantajlı 500'ü aşkın kişi... Hepsini biraraya getiren futbol oldu.



Norveç'in başkenti Oslo, "Evsizler Dünya Kupasına" ev sahipliği yaptı.



48 ÜLKEDEN KATILIM



2003’te başlayan ve bu yıl 20’ncisi düzenlenen turnuva, 16 yaş üzerinde olup hayatının bir döneminde evsizlik yaşayan ya da çeşitli açılardan dezavantajı olan herkese açık.



Futbol aracılığıyla sosyal sorunlarla mücadele eden 70 kuruluş, kadın ve erkek takımlarını belirledi.



48 ülkeden katılımcılar buluştu. Dünyanın dört bir yanından 500’ü aşkın kişi yeşil sahaya çıkarak kıyasıya yarıştı.

