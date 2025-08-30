48 ülkeden evsizler, Dünya Kupası için buluştu
Norveç'in başkenti Oslo, "Evsizler Dünya Kupasına" ev sahipliği yaptı. Organizatörler, turnuvayla evsizlere hayatlarını değiştirmeleri için ilham vermeyi amaçlıyor.
Kimi evsiz kalmış, kimi ekonomik veya sosyal açıdan dezavantajlı 500'ü aşkın kişi... Hepsini biraraya getiren futbol oldu.
48 ÜLKEDEN KATILIM
2003’te başlayan ve bu yıl 20’ncisi düzenlenen turnuva, 16 yaş üzerinde olup hayatının bir döneminde evsizlik yaşayan ya da çeşitli açılardan dezavantajı olan herkese açık.
Futbol aracılığıyla sosyal sorunlarla mücadele eden 70 kuruluş, kadın ve erkek takımlarını belirledi.
48 ülkeden katılımcılar buluştu. Dünyanın dört bir yanından 500’ü aşkın kişi yeşil sahaya çıkarak kıyasıya yarıştı.
"KÜRESEL ALGILARI SORGULAMAK"
Organizatörler turnuvanın amacını, “evsiz olan insanlara hayatlarını değiştirmeleri için ilham vermek ve aynı zamanda küresel algıları sorgulamak" sözleriyle açıklıyor.
Evsizler Dünya Kupası 30 Ağustos’ta sona erecek.
