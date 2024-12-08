Eyüpspor 3 puanı 3 golle aldı

Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Samsunspor'u 3-0 mağlup etti.

Ev sahibi ekipte Mame Thiam 54 ve 69. dakikalarda gol kaydederken, Halil Akbunar ise 64. dakikada sahneye çıktı.

Bu sonuçla birlikte iki haftalık galibiyet hasretine son veren Eyüpspor, 26 puanla 4. sıraya yükseldi. Samsunspor ise 29 puanla 3. sırada bulundu.