Eyüpspor 4 maç sonra galip geldi

ikas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 yendi.



ikas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında, TÜMOSAN Konyaspor'u ağırladı.



Maçan 15. dakikasında Eyüpspor, penaltıdan bulduğu golle öne geçti. Emre Mor'un pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Ampem'e kaleci Deniz Ertaş müdahale etti. Bu pozisyonda hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Emre Akbaba, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.



33. dakikada Pedrinho'nun sol taraftan kullandığı kornerde Adil Demirbağ, ön direkte yaptığı kafa vuruşuyla topu üstten auta gönderdi.



İlk yarı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İKİNCİ YARI



54. dakikada Emre Mor'un sağ taraftan kullandığı kornerde ön direğe hareketlenen Vezo, yaptığı kafa vuruşuyla topu auta gönderdi.



58. dakikada Konyaspor beraberliği sağladı. Pedrinho'nun sol taraftan kullandığı kornerde ön direkte bulunan Umut Bozok, meşin yuvarlağa müdahale etti. Umut'tan dönen topu önünde bulan Tunahan Taşçı'nın ceza yayından bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.



76. dakikada Eyüpspor yeniden öne geçti. Emre Mor'un sağ taraftan kullandığı kornerde altıpas içinde bulunan Umut Bozok, yaptığı kafa vuruşuyla fileleri sarstı: 2-1.



86. dakikada Guilherme'nin sol taraftan açtığı ortada altıpas çizgisi üzerinde bulunan Umut Nayir'in yaptı kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.



90+5. dakikada Tunahan Taşçı'nın sağ taraftan açtığı ortada altıpas önünden Kramer'in kafa vuruşunda, kaleci Berke Özer iki hamlede topu kontrol etti.



Eyüpspor, karşılaşmadan 2-1 üstün ayrıldı.