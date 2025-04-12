Eyüpspor - Adana Demir. Maçı Ne Zaman? Eyüpspor - Adana Demir. Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?
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Eyüpspor - Adana Demir. Maçı Ne Zaman
Eyüpspor - Adana Demir. Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?
Eyüpspor - Adana Demir. maçı 14.04.2025 20:00 tarihinde oynanacak ve beIN SPORTS da canlı yayınlanacak.
Eyüpspor - Adana Demir. Maçı Nerede Oynanacak?
Eyüpspor - Adana Demir. maçı Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu Stadyumu’nda oynanacak.
Eyüpspor - Adana Demir. Maçının Hakemleri
Eyüpspor - Adana Demir. maçını orta hakem Alper Akarsu yönetecek.
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