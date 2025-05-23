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Eyüpspor - Antalyaspor Maçı Ne Zaman? Eyüpspor - Antalyaspor Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yapılacak Eyüpspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Eyüpspor - Antalyaspor Maçı Ne Zaman? Eyüpspor - Antalyaspor Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?
Eyüpspor - Antalyaspor Maçı Ne Zaman

Eyüpspor - Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Eyüpspor - Antalyaspor maçı 24.05.2025 16:00 tarihinde oynanacak ve beIN SPORTS da canlı yayınlanacak.

Eyüpspor - Antalyaspor Maçı Nerede Oynanacak?

Eyüpspor - Antalyaspor maçı Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu Stadyumu’nda oynanacak.

Eyüpspor - Antalyaspor Maçının Hakemleri

Eyüpspor - Antalyaspor maçını orta hakem Oğuzhan Aksu yönetecek.

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